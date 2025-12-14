 Перейти к основному контенту
Общество
В Томске прошел митинг против блокировки Roblox

В Томске прошел митинг против блокировки Roblox
В Томске прошел согласованный с администрацией города митинг против запрета игры Roblox, сообщает корреспондент «Коммерсантъ-Сибирь».

На акцию протеста в сквере им. Владимира Высоцкого пришли десятки людей. Они держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Роблокса» и «Нет блокировке».

Как сообщает Tomsk.ru, в акции приняли участие 50 человек, двое были задержаны — одного из них доставили в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Томской области.

Авторы
Теги
Александра Озерова
При участии
Ольга Ваганова
Томск митинг Roblox пикет блокировки
