В Томске прошел митинг против блокировки Roblox
В Томске прошел согласованный с администрацией города митинг против запрета игры Roblox, сообщает корреспондент «Коммерсантъ-Сибирь».
На акцию протеста в сквере им. Владимира Высоцкого пришли десятки людей. Они держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Роблокса» и «Нет блокировке».
Как сообщает Tomsk.ru, в акции приняли участие 50 человек, двое были задержаны — одного из них доставили в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Томской области.
Уведомление о проведении пикета против блокировки игры подал томский общественный деятель Антон Исааков. В итоге акция была согласована администрацией города.
Роскомнадзор заблокировал игру Roblox в начале декабря из-за распространения «материалов экстремистской и террористической направленности», а также из-за того, что с детьми прямо в чатах знакомятся педофилы. В Кремле отмечали, что фиксируют «очень много детских обращений» из-за блокировки сервиса.
