Военная операция на Украине
0

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в трех районах

Губернатор Слюсарь: ПВО отразила атаку дронов на Ростовскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО отразили ночную атаку дронов на севере Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил глава региона.

Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове
Политика

Этой ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об одном погибшем и повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове. До этого в области объявили угрозу атаки дронов.

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Накануне, утром 12 декабря, Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и Верхнедонской район.

Читайте РБК в Telegram.

Юрий Слюсарь Ростовская область дроны ПВО
