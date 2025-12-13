Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в трех районах

Средства ПВО отразили ночную атаку дронов на севере Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил глава региона.

Этой ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об одном погибшем и повреждении гражданской инфраструктуры в Саратове. До этого в области объявили угрозу атаки дронов.

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Накануне, утром 12 декабря, Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростов-на-Дону, Таганрог и Верхнедонской район.