Аэропорт Пулково возобновил рейсы без ограничений
Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы без ограничений, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 14 декабря аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов. Менее чем через два часа меры скорректировали, прием и выпуск рейсов осуществлялся по согласованию с соответствующими органами.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ленинградской областью дроны ВСУ. За четыре часа до этого глава региона Александр Дрозденко объявлял опасность атаки дронов.Также губернатор предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
