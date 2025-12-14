 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пулково возобновил рейсы без ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы без ограничений, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 14 декабря аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов. Менее чем через два часа меры скорректировали, прием и выпуск рейсов осуществлялся по согласованию с соответствующими органами.

В аэропорту Пулково скорректировали ограничения на полеты
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ленинградской областью дроны ВСУ. За четыре часа до этого глава региона Александр Дрозденко объявлял опасность атаки дронов.Также губернатор предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург Пулково аэропорты ограничения
Материалы по теме
Губернатор Ленобласти сообщил об уничтоженных беспилотниках
Политика
Жителей района в Ленобласти предупредили об упавших обломках БПЛА и ракет
Политика
В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 06:33 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 06:33
Над Ростовской областью отбили атаку дронов Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось Общество, 06:40
NYT рассказала о трудностях Байдена со сбором средств на библиотеку Политика, 06:27
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 06:14
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 06:09
Аэропорт Пулково возобновил рейсы без ограничений Политика, 06:06
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Малайзия вернет работы Пикассо и Матисса, связанные со скандалом в 1MDB Бизнес, 05:53
Четыре российских аэропорта возобновили полеты Политика, 05:31
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов Политика, 04:57
Лавров счел «дух Дейтона» залогом мира и стабильности в БиГ Политика, 04:45
Стармер и фон дер Ляйен увидели «решающий момент» для будущего Украины Политика, 04:37
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52