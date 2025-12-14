В аэропорту Пулково скорректировали ограничения на полеты
В петербургском аэропорту Пулково скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — уточнил он.
Около двух часов назад в аэропорту Пулково вводили ограничения на выпуск воздушных судов, прием рейсов при этом был разрешен.
Также представитель Росавиации объявил о приостановке полетов в аэропортах Грозного (Северный) и Пскова.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 14 декабря глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе опасность атаки беспилотников. Также губернатор предупредил жителей области о возможном понижении скорости мобильного интернета.
