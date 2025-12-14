В аэропорту Пулково скорректировали ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил в мессенджере Max официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — уточнил он.

Около двух часов назад в аэропорту Пулково вводили ограничения на выпуск воздушных судов, прием рейсов при этом был разрешен.

Также представитель Росавиации объявил о приостановке полетов в аэропортах Грозного (Северный) и Пскова.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 14 декабря глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе опасность атаки беспилотников. Также губернатор предупредил жителей области о возможном понижении скорости мобильного интернета.