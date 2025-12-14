 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дмитриев после слов Мерца заявил о спасении Трампом западной цивилизации

Президент США Дональд Трамп «спасает западную цивилизацию», написал в соцсети X спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Такими словами глава РФПИ прокомментировал высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха «американского мира» в Европе завершилась и Вашингтон перешел к отстаиванию исключительно собственных интересов.

«Грустный Мерц обрушился на США с критикой. <…> Трамп спасает западную цивилизацию», — написал Дмитриев.

По словам Дмитриева, именно предыдущая американская администрация действовала жестко и односторонне. Он подчеркнул, что команда предшественника Трампа Джо Байдена, которую он охарактеризовал как «машину для автоматической подписи», последовательно продвигала собственные интересы, назначая лояльные ей элиты в странах Евросоюза и поддерживая промиграционную повестку.

Также глава РФПИ согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об использовании российских активов без одобрения Центробанка.

«Премьер-министр Виктор Орбан прав <...> После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы будут хранить деньги в Европе или в евро», — подчеркнул Дмитриев.

В партии Мерца заявили о конце эпохи американской поддержки Европы
Политика
Норберт Реттген

Накануне на съезде партии ХСС Мерц заявил о завершении «эры идеологии» и необходимости масштабной модернизации Германии.

По словам Мерца, происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер и не сводятся к колебаниям в отношениях между государствами. Канцлер отметил, что Германия уже более десяти лет отстает в развитии, а эпоха Pax Americana (в переводе с латыни — «Американский мир») для Европы завершилась.

Он призвал Европу готовиться к глубоким изменениям в отношениях с США и учитывать рост внешних угроз, в том числе со стороны России. Заявление Мерца прозвучало на фоне разногласий между ЕС и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Москва ранее неоднократно заявляла, что не угрожает Европе.

О формировании нового мирового порядка ранее говорили как российские власти, так и руководство Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что он может сложиться к 2030 году и Европе следует готовиться к этим изменениям уже сейчас.

Плугина Ирина
Кирилл Дмитриев Дональд Трамп Фридрих Мерц США Европа
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
