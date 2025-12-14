Дмитриев после слов Мерца заявил о спасении Трампом западной цивилизации

Президент США Дональд Трамп «спасает западную цивилизацию», написал в соцсети X спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Такими словами глава РФПИ прокомментировал высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что эпоха «американского мира» в Европе завершилась и Вашингтон перешел к отстаиванию исключительно собственных интересов.

«Грустный Мерц обрушился на США с критикой. <…> Трамп спасает западную цивилизацию», — написал Дмитриев.

По словам Дмитриева, именно предыдущая американская администрация действовала жестко и односторонне. Он подчеркнул, что команда предшественника Трампа Джо Байдена, которую он охарактеризовал как «машину для автоматической подписи», последовательно продвигала собственные интересы, назначая лояльные ей элиты в странах Евросоюза и поддерживая промиграционную повестку.

Также глава РФПИ согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об использовании российских активов без одобрения Центробанка.

«Премьер-министр Виктор Орбан прав <...> После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы будут хранить деньги в Европе или в евро», — подчеркнул Дмитриев.

Накануне на съезде партии ХСС Мерц заявил о завершении «эры идеологии» и необходимости масштабной модернизации Германии.

По словам Мерца, происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер и не сводятся к колебаниям в отношениях между государствами. Канцлер отметил, что Германия уже более десяти лет отстает в развитии, а эпоха Pax Americana (в переводе с латыни — «Американский мир») для Европы завершилась.

Он призвал Европу готовиться к глубоким изменениям в отношениях с США и учитывать рост внешних угроз, в том числе со стороны России. Заявление Мерца прозвучало на фоне разногласий между ЕС и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Москва ранее неоднократно заявляла, что не угрожает Европе.

О формировании нового мирового порядка ранее говорили как российские власти, так и руководство Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что он может сложиться к 2030 году и Европе следует готовиться к этим изменениям уже сейчас.