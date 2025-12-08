В партии Мерца заявили о конце эпохи американской поддержки Европы

Норберт Реттген (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Новая стратегия национальной безопасности, представленная президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует о завершении более чем полувековой поддержки Европы со стороны Америки и одновременно угрожает самому существованию ЕС. Об этом заявил депутат немецкого бундестага и эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Впервые после окончания Второй мировой войны США больше не поддерживают европейцев», — сказал политик в кулуарах Дохинского форума в столице Катара. Реттген назвал сложившуюся ситуацию «поворотным моментом».

По словам эксперта, теперь Вашингтон ставит целью своей внешней политики «вмешательство во внутренние дела европейских государств» с целью «повлиять на внутреннюю конституцию в соответствии с нынешними идеологическими установками движения MAGA (Make America Great Again. — РБК)».

Для этого США готовы сотрудничать с «внутренними врагами либеральной демократии в Европе», к которым заместитель лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге причислил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он считает, что в случае успеха такой стратегии «Евросоюза больше не будет».

В начале декабря США обновили Стратегию национальной безопасности. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома. В нем говорится, что Вашингтон должен помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов политики США в отношении региона значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Кроме того, в документе идет речь о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны».

В Кремле не исключили, что обновленная американская стратегия станет залогом конструктивного продолжения российско-американского диалога.