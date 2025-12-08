 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В партии Мерца заявили о конце эпохи американской поддержки Европы

Норберт Реттген
Норберт Реттген (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Новая стратегия национальной безопасности, представленная президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует о завершении более чем полувековой поддержки Европы со стороны Америки и одновременно угрожает самому существованию ЕС. Об этом заявил депутат немецкого бундестага и эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Реттген в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Впервые после окончания Второй мировой войны США больше не поддерживают европейцев», — сказал политик в кулуарах Дохинского форума в столице Катара. Реттген назвал сложившуюся ситуацию «поворотным моментом».

Глава JPMorgan рассказал о рисках для США из-за «слабой» Европы
Экономика
Джеймс Даймон

По словам эксперта, теперь Вашингтон ставит целью своей внешней политики «вмешательство во внутренние дела европейских государств» с целью «повлиять на внутреннюю конституцию в соответствии с нынешними идеологическими установками движения MAGA (Make America Great Again. — РБК)».

Для этого США готовы сотрудничать с «внутренними врагами либеральной демократии в Европе», к которым заместитель лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге причислил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он считает, что в случае успеха такой стратегии «Евросоюза больше не будет».

В начале декабря США обновили Стратегию национальной безопасности. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома. В нем говорится, что Вашингтон должен помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов политики США в отношении региона значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Кроме того, в документе идет речь о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны».

В Кремле не исключили, что обновленная американская стратегия станет залогом конструктивного продолжения российско-американского диалога.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
ХДС Германия Дональд Трамп Европа национальная безопасность
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
Общество
Туск заявил об «общих врагах» США и Европы
Политика
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:46 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:46
В России обвинили Залужного, Умерова и Порошенко по делу о геноциде Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса закрыли для полетов Политика, 14:58
Умер посол России в КНДР Александр Мацегора Политика, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу Политика, 14:54
Турецкий лоукостер Pegasus купит крупнейшую чешскую авиакомпанию Бизнес, 14:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 14:52
Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян Спорт, 14:51
Помните о цели: как сформировать новые привычки Образование, 14:50
Вот как выглядит обновленный УАЗ «Патриот». Первые фото и анонс продаж Авто, 14:47
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей Политика, 14:44
Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс» Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39