Глава ЕК предупредила о новом миропорядке к 2030 году

К 2030 году сформируется новый миропорядок, Европа должна готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность, заявила фон дер Ляйен. Она представит дорожную карту стратегии, которая включает рост инвестиций в оборону

Во второй половине этого десятилетия сформируется новый международный порядок, и Европе следует готовиться к этому и действовать уже сейчас, развиваясь в первую очередь с сфере безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Датской королевской военной академии.

«Европа готова сделать шаг вперед. Мы готовы взять под свой контроль перемены, которые неизбежны. Потому что мы не можем позволить, чтобы история нами помыкала. Это означает, что необходимо действовать сейчас. Действовать по-крупному — это непременное условие скорости, масштаба и силы к 2030 году. <...> К 2030 году Европа должна иметь сильную европейскую оборонную структуру», — сказала она.

Фон дер Ляйен рассказала, что 19 марта представит дорожную карту стратегии «Готовность 2030» («Readiness 2030»), которая предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Глава ЕК перечислила четыре основных приоритета той стратегии.

Первый, по ее словам, — это увеличение расходов на оборону — в это входит как план по укреплению обороны Rearm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС выделят до €800 млрд на военные расходы, так и поддержка увеличения собственных оборонных бюджетов государств — членов союза.

Второй пункт — инвестиции в оборонную промышленность должны быть общеевропейскими, поскольку расходы на устранение пробелов в приоритетных областях выходят за пределы бюджетов отдельных стран — членов, сообщила фон дер Ляйен. По ее словам, к 2030 году Европа должна обладать сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов, чтобы обеспечивать быструю переброску военных и техники.

«Нам необходимо инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты. <...> Европе необходимо разрабатывать все типы беспилотных систем, а также передовое программное обеспечение и датчики, которые стоят за ними. То же самое касается киберпространства, использования военного искусственного интеллекта или квантовых вычислений», — отметила глава ЕК.

Третий приоритет, как считает она, — увеличение поддержки Украины и ее вступления в ЕС. Фон дер Ляйен анонсировала создание совместной с Киевом целевой группы для координации поддержки со стороны ЕС и отдельных государств — членов блока. По ее словам, необходимо ускорить интеграцию Украины на европейском рынке оборонного оборудования, а Европе следует «учиться» у украинской оборонной промышленности во внедрении инноваций.

Четвертый пункт, который обозначила глава ЕК, — укрепление оборонно-промышленной базы Европы и поддержка оборонных производителей внутри блока. «Мы создадим Европейский механизм продажи военной продукции, который поможет в этом. Государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские оборонные цепочки поставок, особенно в случае острой необходимости», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен представила план по наращиванию инвестиции в оборонный сектор ЕС на фоне опасений вывода американских войск из Европы и критики президента США Дональда Трампа из-за недостаточных расходов на оборону европейских союзников по НАТО.