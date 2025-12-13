 Перейти к основному контенту
Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы

Мерц: эпоха Pax Americana закончилась для Европы
Германия отстает и нуждается к глубокой модернизации, десятилетия Pax Americana для Европы завершились, и ностальгия по ним не поможет, считает Мерц. Он призвал обновить Германию «с нуля»
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: IMAGO / Revierfoto / Global Look Press)

«Эра идеологии» закончилась, а Германия нуждается в глубокой модернизации. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц в Мюнхене на съезде партии ХСС, которую он представляет.

Мерц выступал на мероприятии с речью. Он допустил, что общество сможет понять всю полноту того, что происходит в мире, только через много лет.

«Это не приливы и отливы хороших отношений. Это почти тектонический сдвиг», — сказал он (цитата по Bild).

Страна, по словам канцлера, является отстающей уже более десяти лет.

«Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — призвал он.

Глава ЕК предупредила о новом миропорядке к 2030 году
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Pax Americana (в переводе с латыни — «Американский мир») — это термин, обозначающий период относительного мира, экономической стабильности и политического доминирования США в мире после Второй мировой войны (с 1945 года), пришедший на смену Pax Britannica (британскому господству). Этот порядок основан на американской экономической мощи, культурном влиянии и военной силе.

В период холодной войны также существовал термин Pax Sovietica, обозначающий «Советский мир», который противостоял «Американскому».

Канцлер выразил мнение, что Европе необходимо подготовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США, а также к росту угроз со стороны России. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает Европе.

Германию, по мнению Мерца, нужно «обновить с нуля».

«Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. <...> Мы открываем окна: мы обеспечиваем, чтобы те, кто что-то изобретает, не уезжали в Америку, а могли добиться чего-то здесь для своей жизни. У людей моего поколения есть твердая почва под ногами: это наследие открытого, свободного общества. Я твердо убежден, что мы сможем передать это наследие следующему поколению», — резюмировал Мерц.

Немецкий канцлер выступил с таким заявлением на фоне разногласий у ЕС с США касательно плана об урегулировании конфликта на Украине. Германия активно участвует в проработке европейского предложения вместе с Киевом и другими партнерами.

Тем не менее, разногласия у Брюсселя и Вашингтона возникли еще до активизации переговоров, вскоре после возвращения к власти американского президента Дональда Трампа. В частности, тот в начале второго срока грозил ЕС серьезными пошлинами, в итоге стороны смогли достичь соглашения. Также Трамп заставил ЕС принять на себя часть обязательств по обеспечению собственной обороны.

О том, что на планете прямо сейчас идет формирование нового миропорядка, и старый уклад, построенный Западом, уходит в прошлое, заявляли не только власти России, но и других стран. С этим соглашалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: по ее мнению, новый миропорядок сформируется к 2030 году, и Европа должна готовиться к нему уже сейчас, укрепляя свою безопасность.

Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
