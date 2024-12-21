Два человека погибли при наезде машины на толпу на ярмарке в Магдебурге
Взрослый и ребенок погибли при наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, сообщил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, передает MDR.
Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы писало, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.
Подозреваемый был задержан. Им, по словам Хазелоффа, оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга). Представитель власти отметил, что подозреваемый живет в Германии с 2006 года.
По информации Die Welt, мужчина арендовал автомобиль, а затем поехал на нем на рождественскую ярмарку, на пассажирском сиденье был обнаружен предмет багажа. Сейчас место происшествия оцеплено. Полиция Магдебурга подозревает, что в автомобиле подозреваемый мог перевозить взрывное устройство.
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