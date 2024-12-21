Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцем
Задержанный в Магдебурге подозреваемый был известен властям Германии как антиисламист, пишет Berliner Zeitung.
«Как видно из его профилей в социальных сетях, он крайне антиисламски настроен и поддерживает политику (ультраправой — РБК) «Альтернативы для Германии», — отмечает издание.
По информации газеты, мужчину зовут Талеб аль-Абдулмохсен. Он живет в Германии с 2006 года и имеет постоянный вид на жительство. Мужчина приехал в страну в качестве приглашенного врача во время обучения на психотерапевта, а позже подал заявление о предоставлении убежища, поскольку ему угрожали смертью за отступление от ислама.
Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы сообщило, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек, двое погибли.
Водитель автомобиля был задержан. Им, по словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга).
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