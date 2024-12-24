В машине въехавшего в толпу в Магдебурге нашли завещание
В салоне автомобиля, на котором был совершен наезд на толпу людей в немецком городе Магдебурге, нашли завещание, сообщает Der Spiegel.
В записке водитель заявил, чтобы все его имущество после смерти перешло движению "Немецкий Красный Крест" (DRK). Как отмечает издание, политических сообщений в записке обнаружено не было.
Мужчина арендовал автомобиль BMW 11 декабря — более, чем за неделю до совершения преступления.
Трагедия произошла вечером 20 декабря на рождественской ярмарке. Водителя автомобиля задержали, им оказался врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга).
Магдебургский старший прокурор Хорст Нопенс заявил, что мотивом могло стать недовольство тем, как в Германии обращаются с беженцами из Саудовской Аравии.
По информации полиции, в результате наезда погибли пять человек, в том числе один ребенок. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы писало, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек. Позднее Bild со ссылкой на данные местной полиции написал более чем о 200 пострадавших.
Ярмарку после случившегося закрыли. Изначально планировалось, что она будет открыта до 29 декабря.
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