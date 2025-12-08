 Перейти к основному контенту
В Геленджике ввели ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Последний раз ограничения в этом аэропорту вводили в конце ноября.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропортах Самары и Волгограда.

