«Известия» узнали об открытии аэропорта Геленджика

Самолеты в Геленджике начнут принимать и отправлять в светлое время суток со следующей недели, пишут «Известия». Однако «Звезде» в аэропорту сообщили, что открытие не запланировано

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Аэропорт Геленджика откроется сегодня, а полеты начнут выполнять с 18 июля, сообщает источник «Известий», близкий к Минтрансу.

По данным издания, полеты будут выполняться только в светлое время суток.

При этом аэропорт Геленджика опроверг информацию о скором открытии, там сообщили «Звезде», что никаких официальных данных об этом не поступало.

«Извиняюсь, нет. Официального открытия нет. Даже мы не знаем, что у нас что-то сегодня происходит», — сообщили в аэропорту.

«Информация о том, что будет отмена ограничений на полеты, есть» — заявил RT директор геленджикского аэропорта Иван Таранченко. Он признался, что не знает, когда это произойдет.

РБК направил запрос в Росавиацию, Минтранс России и аэропорт Геленджика.

Аэропорт в Геленджике перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Аналогичные ограничения ввели в аэропортах Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая 2024 года.

В начале июля власти Крыма обсудили с Росавиацией открытие аэропорта Симферополя. «Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова. Экономика Крыма не стоит на месте, поэтому, уверен, после открытия пассажиропоток симферопольского аэропорта превысит прежние рекордные показатели», — сказал глава регулятора Дмитрий Ядров.