Военная операция на Украине⁠,
0

Развожаев сообщил об отражении налета ВСУ на Севастополь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, сбито две воздушные цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне», — написал губернатор.

Он призвал жителей оставаться в безопасных местах. Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Минобороны заявило об уничтожении четырех морских дронов в Черном море
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Регион регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, в конце ноября осколки от сбитого украинского беспилотника ранили 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вскоре Развожаев сообщил, что девочка перенесла несколько операций, однако ее состояние не изменилось — специалисты оценили его как очень тяжелое и нестабильное.

Полина Дуганова
Михаил Развожаев Севастополь беспилотники атака дронов
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
