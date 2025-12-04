Развожаев сообщил об отражении налета ВСУ на Севастополь
Подразделения противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, сбито две воздушные цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне», — написал губернатор.
Он призвал жителей оставаться в безопасных местах. Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.
Регион регулярно подвергается атакам украинских дронов. Так, в конце ноября осколки от сбитого украинского беспилотника ранили 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вскоре Развожаев сообщил, что девочка перенесла несколько операций, однако ее состояние не изменилось — специалисты оценили его как очень тяжелое и нестабильное.
