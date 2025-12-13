В МИД Польши опровергли, что журналист Почобут отказался от помилования

Андрей Почобут (Фото: viasna96 / Telegram)

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр опроверг свои же слова о том, что журналист международного канала общественного телевидения Польши Polonia Анджей Почобут отказался от помилования президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал TVN24.

В субботу, 13 декабря, Польское агентство печати опубликовало заявление Вевюра, в котором говорилось, что «было также предложение [о помиловании] для Анджея Почобута», но журналист «не согласился».

Перед интервью TVN24 пресс-секретарь польского МИД заявил, что его «неправильно поняли». По его словам, в этом комментарии он говорил о ситуации, которая произошла несколько лет назад.

В интервью Вевюр также подчеркнул, что Польша продолжит добиваться освобождения для Почобута.

13 декабря Лукашенко рамках договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом помиловал 123 гражданина разных стран, которых осудили в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди освобожденных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, бывший глава Белгазпромбанка и соперник Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Анджей Почобут — журналист международного канала общественного телевидения Республики Польши Polonia и активист Союза поляков Белоруссии. В конце марта 2021 года его арестовали, а в феврале 2023 года приговорили к восьми годам колонии усиленного режима за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, (ст. 361 Уголовного кодекса) и разжигание вражды (ч. 3 ст. 130).