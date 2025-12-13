Появились первые кадры с белорусскими оппозиционерами после освобождения

Фото: Координационный штаб обмена военнопленных Мария Колесникова (Фото: Координационный штаб обмена военнопленных) Мария Колесникова и Кирилл Буданов (Фото: Координационный штаб обмена военнопленных) Фото: Координационный штаб обмена военнопленных Фото: Координационный штаб обмена военнопленных Фото: Координационный штаб обмена военнопленных Фото: Координационный штаб обмена военнопленных

Помилованных белорусским президентом Александром Лукашенко оппозиционеров, в том числе Виктора Бабарико и Марию Колесникову, после освобождения доставили на Украину. Кадры с ними публикует украинский Координационный штаб обмена военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее «специальным мероприятием по освобождению гражданских лиц, находившихся в Белоруссии». По его словам, среди освобожденных есть пятеро украинцев.

Всего на Украину вывезли 114 человек из 123 помилованных. Часть освобожденных были доставлены в Литву, сообщает издание «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций), в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна».

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины заявили, что «освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву».

О помиловании 123 заключенных сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Решение, как поясняется в сообщении, принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь». За несколько часов до того, как стало известно о помиловании заключенных, спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул на переговорах с Лукашенко сообщил о снятии санкций против белорусского калия.