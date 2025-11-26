Reuters узнал о новой сделке Трампа по заключенным в Белоруссии
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Минском возможное освобождение не менее 100 заключенных, находящихся в местах лишения свободы в Белоруссии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Агентство назвало их политическими заключенными.
Официальные лица США хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках единой сделки. При этом, отмечает Reuters, неясно, какие заключенные будут освобождены и когда это может произойти. Белый дом и посольство Белоруссии не дали комментариев.
По оценке собеседников агентства, попытки администрации Трампа добиться крупнейшего на сегодняшний день освобождения заключенных являются частью его кампании по смягчению отношений с Белоруссией в обмен на перспективу смягчения санкций. Некоторые официальные лица США сообщили агентству, что взаимодействие Вашингтона с Минском является частью стратегии Штатов по «выводу Минска из геополитической орбиты Москвы».
Ранее, в ноябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в качестве продолжения договоренностей с Трампом и по просьбе Киева. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт тогда подчеркнула, что переговоры Минска и Вашингтона находятся в активной фазе.
В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с представителем Трампа Джоном Коулом. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.
В тот же день Белоруссия передала Литве 52 заключенных. Президент Литвы Гитанас Науседа тогда подчеркнул, что еще «более 1 тыс. политзаключенных остаются в белорусских тюрьмах».
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила тогда, что все освобожденные были помилованы Александром Лукашенко «исходя из принципов гуманизма». «Учитывались также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей», — рассказала она.
