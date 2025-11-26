 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters узнал о новой сделке Трампа по заключенным в Белоруссии

Reuters: США ведут переговоры с Лукашенко об освобождении более 100 заключенных
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с Минском возможное освобождение не менее 100 заключенных, находящихся в местах лишения свободы в Белоруссии. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Агентство назвало их политическими заключенными.

Официальные лица США хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках единой сделки. При этом, отмечает Reuters, неясно, какие заключенные будут освобождены и когда это может произойти. Белый дом и посольство Белоруссии не дали комментариев.

По оценке собеседников агентства, попытки администрации Трампа добиться крупнейшего на сегодняшний день освобождения заключенных являются частью его кампании по смягчению отношений с Белоруссией в обмен на перспективу смягчения санкций. Некоторые официальные лица США сообщили агентству, что взаимодействие Вашингтона с Минском является частью стратегии Штатов по «выводу Минска из геополитической орбиты Москвы».

Ранее, в ноябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в качестве продолжения договоренностей с Трампом и по просьбе Киева. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт тогда подчеркнула, что переговоры Минска и Вашингтона находятся в активной фазе.

Политика
Александр Лукашенко

В сентябре Лукашенко уже помиловал 14 иностранных граждан по итогам переговоров с представителем Трампа Джоном Коулом. Из них шестеро — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, по одному — граждане Франции и Великобритании.

В тот же день Белоруссия передала Литве 52 заключенных. Президент Литвы Гитанас Науседа тогда подчеркнул, что еще «более 1 тыс. политзаключенных остаются в белорусских тюрьмах».

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила тогда, что все освобожденные были помилованы Александром Лукашенко «исходя из принципов гуманизма». «Учитывались также возраст осужденных, состояние здоровья, вопросы воссоединения семей», — рассказала она.

Персоны
Егор Алимов
Белоруссия США Дональд Трамп Александр Лукашенко Заключенные освобождение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
