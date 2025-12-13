 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Спецпосланник США рассказал о хороших советах Лукашенко по Украине

Спецпосланник США Коул: Лукашенко дает хорошие советы по украинскому конфликту
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко и Джон Коул
Александр Лукашенко и Джон Коул (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал спецпосланник США Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером, пишет БелТА.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал Коул.

Отдельно спецпосланник США отметил фактор давних отношений между Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным. По словам Коула, глава Белоруссии имеет возможность давать советы Путину, что может быть очень полезно в сложившейся ситуации.

«Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу», — заключил американский представитель.

США решили ослабить санкции против Белоруссии
Политика
Фото:Андрей Александров / РИА Новости

В пятницу, 12 декабря, американская делегация во главе с Коулом провела закрытую встречу с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день белорусско-американские переговоры продолжились. На них Коул сообщил о решении Вашингтона снять санкции с белорусского калия, написал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии периодически участвует в диалоге России и США по Украине. Так, в июле на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом он передал американской стороне позицию Путина по возможному урегулированию украинского конфликта.

