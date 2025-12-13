Спецпосланник США рассказал о хороших советах Лукашенко по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал спецпосланник США Джон Коул по итогам переговоров с белорусским лидером, пишет БелТА.
«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал Коул.
Отдельно спецпосланник США отметил фактор давних отношений между Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным. По словам Коула, глава Белоруссии имеет возможность давать советы Путину, что может быть очень полезно в сложившейся ситуации.
«Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу», — заключил американский представитель.
В пятницу, 12 декабря, американская делегация во главе с Коулом провела закрытую встречу с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день белорусско-американские переговоры продолжились. На них Коул сообщил о решении Вашингтона снять санкции с белорусского калия, написал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии периодически участвует в диалоге России и США по Украине. Так, в июле на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом он передал американской стороне позицию Путина по возможному урегулированию украинского конфликта.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру