Лукашенко передал США позицию Путина о возможности перемирия на Украине

Александр Лукашенко и Кит Келлог во время встречи в Минске, Белоруссия, 21 июня 2025 года (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров со спецпредставителем президента США Китом Келлогом передал американской стороне позицию российского лидера Владимира Путина по возможному урегулированию конфликта на Украине. Об этом Лукашенко рассказал после выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает БелТА.

«Они много об этом говорят сегодня — перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: «Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие», — отметил белорусский президент. Он добавил, что Москва требует перестать наносить удары по России.

«Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит [представитель США], в этом направлении», — рассказал Лукашенко.

В конце своего выступления глава Белоруссии выразил сомнение, что Запад заинтересован в окончании российско-украинского конфликта.

Лукашенко и Келлог провели 20 июня в Минске продолжительные переговоры. Встреча, по данным пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, длилась шесть с половиной часов.

Стороны обсудили широкий круг тем, включая российско-украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке, санкционную политику США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других стран, а также взаимодействие Минска с Москвой и Пекином.