Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове
В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры, один человек погиб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — написал он.
В регионе до этого объявили угрозу атаки беспилотников. В 23:53 мск 12 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Саратова.
Материал дополняется.
