Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове

В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры, один человек погиб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — написал он.

В регионе до этого объявили угрозу атаки беспилотников. В 23:53 мск 12 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Саратова.

Материал дополняется.