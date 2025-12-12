 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом

Слюсарь: беспилотники уничтожили над Ростовом и Таганрогом
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Об это рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе», — написал глава региона.

Количество сбитых дронов Слюсарь не уточнил. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а информацию о последствиях на земле уточняют.

Военные отразили атаку дронов на Ростовскую область
Политика

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз о сбитых над регионом дронах Слюсарь сообщил утром 9 декабря. Он отметил, что их уничтожили над Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах области. 

По данным Минобороны, в ночь на 9 декабря над Ростовской областью перехватили пять дронов

Теги
Персоны
Юрий Слюсарь Ростовская область Ростов-на-Дону Таганрог беспилотники БПЛА
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
