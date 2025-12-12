Слюсарь: беспилотники уничтожили над Ростовом и Таганрогом

Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом

Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Об это рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе», — написал глава региона.

Количество сбитых дронов Слюсарь не уточнил. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а информацию о последствиях на земле уточняют.

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз о сбитых над регионом дронах Слюсарь сообщил утром 9 декабря. Он отметил, что их уничтожили над Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах области.

По данным Минобороны, в ночь на 9 декабря над Ростовской областью перехватили пять дронов.