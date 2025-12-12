Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом
Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Об это рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе», — написал глава региона.
Количество сбитых дронов Слюсарь не уточнил. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а информацию о последствиях на земле уточняют.
Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Последний раз о сбитых над регионом дронах Слюсарь сообщил утром 9 декабря. Он отметил, что их уничтожили над Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах области.
По данным Минобороны, в ночь на 9 декабря над Ростовской областью перехватили пять дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру