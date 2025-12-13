 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

В 73 км от Северо-Курильска на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщила пресс-служба Камчатского филиала геофизического центра РАН.

Землетрясение началось 13 декабря в 5:43 по местному времени (20:43 12 декабря по московскому времени). «Данные будут уточняться», — отметила пресс-служба.

В конце октября ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на Камчатке в 103 км от Северо-Курильска. 11 октября у берегов Камчатки прошло землетрясение магнитудой 6,1.

Мэр Северо-Курильска сообщил о повреждениях больницы после землетрясения
Радио
Фото:Администрация Северо-Курильского муниципального округа

В ноябре Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что на полуострове продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.

Землетрясение на Камчатке в ночь на 30 июля стало самым мощным в регионе с 1952 года. Оно произошло в 161 км от побережья полуострова, очаг залегал на глубине 32 км. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, затем повысила до 8,5 и позже — до 8,7. Толчки спровоцировали цунами, которое достигло берегов Японии, США и Северных Курил. В результате Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Камчатка землетрясение РАН Северо-Курильск
Материалы по теме
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1
Общество
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске
Общество
Камчатку накрыл мощный циклон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 05:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 05:51
Эксперты назвали отрасли с максимальным приростом числа вакансий Экономика, 06:00
Россияне стали чаще заранее покупать билеты в театр Общество, 05:46
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 Общество, 05:39
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в трех районах Политика, 05:37
Минздрав Якутии сообщил о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне Общество, 05:19
Reuters узнал о приостановке обмена данными США с Израилем при Байдене Политика, 05:16
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:10
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Трамп счел, что идея демилитаризованной зоны в Донбассе может сработать Политика, 04:25
Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 03:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
WSJ узнала о перехвате США плывшего в Иран судна в Индийском океане Политика, 03:51
WSJ сообщила о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским в Берлине Политика, 03:45
Зеленский раскрыл тему заседания в формате «Рамштайн» Политика, 03:05