У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

В 73 км от Северо-Курильска на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщила пресс-служба Камчатского филиала геофизического центра РАН.

Землетрясение началось 13 декабря в 5:43 по местному времени (20:43 12 декабря по московскому времени). «Данные будут уточняться», — отметила пресс-служба.

В конце октября ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на Камчатке в 103 км от Северо-Курильска. 11 октября у берегов Камчатки прошло землетрясение магнитудой 6,1.

В ноябре Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что на полуострове продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.

Землетрясение на Камчатке в ночь на 30 июля стало самым мощным в регионе с 1952 года. Оно произошло в 161 км от побережья полуострова, очаг залегал на глубине 32 км. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, затем повысила до 8,5 и позже — до 8,7. Толчки спровоцировали цунами, которое достигло берегов Японии, США и Северных Курил. В результате Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток.