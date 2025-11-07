 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Уровень сейсмичности на Камчатке вырос до экстремально высокого

Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Уровень сейсмичности вырос с высокого до экстремально высокого, сообщили ТАСС в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным РАН, за минувшую неделю произошло 30 афтершоков, 19 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. «Самые сильные сотрясения — до пяти баллов — вызвало сейсмособытие 31 октября. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции снова экстремально высокий», — рассказали в РАН.

25 октября в 103 км от города Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Его эпицентр находился на глубине 22,2 км. 11 октября у берегов Камчатки, в 99 км от Петропавловска-Камчатского, произошло еще одно землетрясение — магнитудой 6,1. Эпицентр находился на глубине 58 км.

«Как по стиральной доске»: как Курилы пережили рекордное землетрясение
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Землетрясение на Камчатке в ночь на 30 июля стало самым мощным в регионе с 1952 года. Оно произошло в 161 км от побережья полуострова на глубине 32 км. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, затем повысила до 8,5 и позже — до 8,7. Толчки спровоцировали цунами, которое достигло берегов Японии, США и Северных Курил. В результате Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Камчатский полуостров землетрясение последствия землетрясения афтершок
