На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение проходит в 103 км от города Северо-Курильска, следует из данных на 11:13. От Петропавловска-Камчатского эпицентр землетрясения находится в 373 км. Он залегал на глубине 22,2 км.
11 октября у берегов Камчатки прошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно случилось на северо-востоке от полуострова в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 58 км.
Самое сильное землетрясение с 1952 года на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составляла 8,8. Толчки вызвали цунами, затем началось извержение Ключевской сопки. Местные жители сообщали, что толчки ощущались долго. Известно о нескольких пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов