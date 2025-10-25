На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Фото: Ольга Гаврилова / Shutterstock

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение проходит в 103 км от города Северо-Курильска, следует из данных на 11:13. От Петропавловска-Камчатского эпицентр землетрясения находится в 373 км. Он залегал на глубине 22,2 км.

11 октября у берегов Камчатки прошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно случилось на северо-востоке от полуострова в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 58 км.

Самое сильное землетрясение с 1952 года на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составляла 8,8. Толчки вызвали цунами, затем началось извержение Ключевской сопки. Местные жители сообщали, что толчки ощущались долго. Известно о нескольких пострадавших.