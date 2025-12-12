Горелкин: запрет скидок на маркетплейсах негативно скажется на покупателях

В Госдуме выступили против запрета скидок на маркетплейсах

Фото: TippaPatt / Shutterstock

Запрет на бонусные программы и скидки на маркетплейсах негативно скажется на интересах пользователей платформ, заявил в телеграм-канале первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он указал на то, что ранее сами банки создавали собственные площадки электронной торговли и до сих пор используют похожие механики бонусных программ. Однако при появлении более успешных конкурентов «вдруг начали появляться запретительные инициативы и разговоры об «экосистемном рабстве», заявил Горелкин.

Депутат выразил уверенность, что банки и маркетплейсы смогут договориться, а проблема лежит исключительно в «корпоративной плоскости».

«Будем отстаивать право граждан сохранить привычные скидки и бонусные программы на маркетплейсах», — заключил он.

По данным ВЦИОМ, почти 80% опрошенных граждан выразили уверенность в том, что в случае запрета маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их личные банки произойдет рост цен.

В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Wildberries и Ozon заявили о готовности к диалогу.

В ноябре главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров.

Пресс-служба Ozon и РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) сообщили РБК, что подобные предложения станут причиной повышения цен для покупателей.