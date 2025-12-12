В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета

Дрозденко объяснил замедления «вынужденной мерой» для обеспечения безопасности и посоветовал жителям заранее позаботиться о возможных ограничениях в период новогодних праздников.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Ленинградской области возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он отметил поступающие массовые жалобы на сбои и объяснил это «вынужденными решениями» силовых структур по ограничению или замедлению интернета в связи с учетом «геополитического расположения региона».

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — добавил он.

Жителям области стоит заранее позаботиться о возможных неудобствах, вызванных блокировками и ограничениями. Дрозденко посоветовал предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими и перенастроить уведомления мобильных приложений.

В ряде российских регионов мобильный интернет периодически отключают на фоне налетов беспилотников. В некоторых областях он может не работать на протяжении длительного времени.

Жители Санкт-Петербурга уже второй день подряд жалуются на сбои в работе интернета. Городской Комитет по информатизации и связи подтвердил РБК, что работа мобильного интернета нестабильна.

На ограничения также жалуются и жители других регионов. Например, сбои периодически наблюдаются в Ростовской и Белгородской областях, Татарстане и других регионах.