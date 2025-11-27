Белгородский губернатор разберется с отключением мобильного интернета

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал разобраться, кто именно принял решение об отключении мобильного интернета, и наладить взаимодействие с правоохранительными органами.

«Конечно, сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. С другой стороны, нарушена часть взаимодействия, которая развернута на территории», — сказал Гладков.

Рано утром Вооруженные силы Украины нанесли очередные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что специалисты в настоящее время оценивают масштабы повреждений, при этом ситуация характеризуется как «крайне напряженная».

Этот обстрел произошел на фоне продолжающихся атак беспилотников — с начала 2025 года в регионе было сбито уже более 10 тыс. украинских БПЛА. Одновременно область столкнулась с проблемами связи: частично отключен мобильный интернет, что, по словам губернатора, нарушило систему оповещения населения.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 118 беспилотников над регионами России. Наибольшее количество — 52 — сбили над Белгородской областью. 26 — над Курской, 18 — над Самарской. Также средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА над Брянской областью, по два — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному БПЛА сбили над Ростовской, Волгоградской и Тульской областями.