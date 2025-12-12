В Петербурге второй день подряд пожаловались на сбои мобильного интернета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу мобильного интернета, сообщает корреспондент РБК. Информацию подтверждает «РБК Петербург».

Жалобы также фиксирует сервис Downdetector. Всего за сутки поступило 540 жалоб на работу МТС, 565 — на работу «Билайна» и около 230 — на Yota. Большинство обращений — из Петербурга и Ленобласти. Кроме того, пользователи жалуются на сбои в работе мобильного приложения Сбербанка.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мобильный интернет может работать нестабильно по не зависящим от нас причинам», — заявили РБК в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»).

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2) и МТС отказались от комментариев.

Накануне в Петербурге также ограничили мобильный интернет — в ночь на 11 декабря в городе и области действовала угроза атаки дронов.

До этого 8 декабря по той же причине в Пулково временно ограничили обслуживание рейсов. После отмены сигнала тревоги комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета, которые продолжались «еще некоторое время».