Ростовские власти объяснили перебои в работе мобильной связи
Власти Ростовской области объяснили массовые перебои в работе мобильного интернета мероприятиями по обеспечению безопасности жителей. Об этом РБК сообщило министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона.
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр цифрового развития региона Алексей Копытов сообщил РБК, что для создания более комфортных условий запущено более 2400 бесплатных точек Wi-Fi в общественных местах, включая МФЦ, банки, торговые центры и организации обслуживания.
Ранее местные СМИ сообщали, что жители Ростова-на-Дону столкнулись с частичным отсутствием мобильного интернета. По данным издания «Блокнот Ростов», работали только мессенджеры «ВКонтакте» и МАХ, а также частично функционировал браузер «Яндекс», в то время как доступ к Google и Chrome был полностью заблокирован.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Ростовской области и в мэрию Ростова-на-Дону.
Ранее Минцифры опубликовало список ресурсов, доступных при отключении интернета. В перечень, среди прочего, вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер MAX, «Госуслуги», сайты правительства и администрации президента, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир», сайты операторов связи, РЖД, СМИ.
