В московских аэропортах ограничили полеты на фоне атаки дронов

Полеты ограничили в связи с объявлением сигнала «Ковер», ночью и утром ПВО сбила восемь беспилотников, летевших на Москву. Утром ограничения на полеты также ввели в Домодедово, Внуково и Жуковском

Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Шереметьево ограничили полеты в связи с сигналом «Ковер», сообщила пресс-службе аэропорта.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Ночью и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. Последнее такое сообщение он опубликовал в своем канале в 09:10 мск. Всего за ночь и утро, как сообщал Собянин, сбили восемь дронов.

Позже в Шереметьево уточнили, что временные ограничения продолжают действовать, но аэропорт возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами.

В 09:30 мск ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковском, в 09:37 мск — во Внуково, сообщила Росавиация.

11 декабря столичные аэропорта также ограничивали полеты, по данным Минобороны в московском регионе накануне были сбиты 40 дронов. В Москве отменили и задержали десятки рейсов.