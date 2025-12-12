 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В московских аэропортах ограничили полеты на фоне атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Полеты ограничили в связи с объявлением сигнала «Ковер», ночью и утром ПВО сбила восемь беспилотников, летевших на Москву. Утром ограничения на полеты также ввели в Домодедово, Внуково и Жуковском
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Шереметьево ограничили полеты в связи с сигналом «Ковер», сообщила пресс-службе аэропорта. 

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Ночью и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках, которые летели на столицу. Последнее такое сообщение он опубликовал в своем канале в 09:10 мск. Всего за ночь и утро, как сообщал Собянин, сбили восемь дронов.

Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы
Политика
Фото:Минобороны России

Позже в Шереметьево уточнили, что временные ограничения продолжают действовать, но аэропорт возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами.

В 09:30 мск ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковском, в 09:37 мск — во Внуково, сообщила Росавиация.

11 декабря столичные аэропорта также ограничивали полеты, по данным Минобороны в московском регионе накануне были сбиты 40 дронов. В Москве отменили и задержали десятки рейсов.

