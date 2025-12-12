 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин встретился с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде

Путин встретился с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде
Video

На полях Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» в Ашхабаде президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл в Туркмению 12 декабря, его визит продлится два дня.

В ходе работы форума Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Политика

В конце ноября глава государства провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых они обменялись мнениями насчет ситуации вокруг Украины.

Разговор состоялся в контексте дискуссий вокруг американского мирного плана. Президент вновь подтвердил заинтересованность России в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем.

Также российский и турецкий лидеры обсудили сотрудничество Москвы и Анкары и договорились о регулярных контактах.

