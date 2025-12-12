Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде

Video

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, сообщает Turkmenistan Info.

Монумент высотой 95 м расположен в предгорьях Копетдага и был торжественно открыт после реконструкции днем ранее, сообщает Arzuw News.

Архитектурная композиция выполнена в виде трех колонн. Ковровые узоры пяти регионов передают идею единства туркменских племен, а барельефы на колоннах отражают ключевые этапы национальной истории — от древних времен до настоящих дней.

Российский лидер прибыл в Туркмению в пятницу, 12 декабря, для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета республики. Официальный визит Путина в Туркмению продлится два дня.

В ходе работы форума президент России также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.