 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде

Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Video

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, сообщает Turkmenistan Info.

Монумент высотой 95 м расположен в предгорьях Копетдага и был торжественно открыт после реконструкции днем ранее, сообщает Arzuw News.

Архитектурная композиция выполнена в виде трех колонн. Ковровые узоры пяти регионов передают идею единства туркменских племен, а барельефы на колоннах отражают ключевые этапы национальной истории — от древних времен до настоящих дней.

Путин прилетел с визитом в Туркмению
Политика
Владимир Путин

Российский лидер прибыл в Туркмению в пятницу, 12 декабря, для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета республики. Официальный визит Путина в Туркмению продлится два дня.

В ходе работы форума президент России также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Туркменистан Ашхабад мемориал
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде
Политика
Путин прилетел с визитом в Туркмению
Политика
Путин обсудил с президентом Туркмении вопросы стратегического партнерства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 08:30 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 08:30
В Минске сообщили о работе с Россией над новыми видами вооружения Политика, 08:40
Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Конституция бизнес-клана. Зачем бизнесмены пишут внутрисемейные кодексыПодписка на РБК, 08:28
Власти опубликовали видео с места падения обломков БПЛА на дом в Твери Политика, 08:20
Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде Политика, 08:12
Сотрудник хамит в чатах и сливает документы. Как приструнить или уволитьПодписка на РБК, 08:05
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Экспортный передел. Как Китай смог не проиграть в тарифной войне с СШАПодписка на РБК, 08:01
ВТБ предупредил о мошеннических схемах с электронными дневниками Общество, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Артур Саркисян и РБК представили новый совместный гид по винам России Вино, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:47
За ночь над регионами России сбили 90 украинских дронов Политика, 07:39
Крупные инвесторы недовольны мелкими. Почему акции «Базиса» упали на IPOПодписка на РБК, 07:30