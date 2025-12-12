Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, сообщает Turkmenistan Info.
Монумент высотой 95 м расположен в предгорьях Копетдага и был торжественно открыт после реконструкции днем ранее, сообщает Arzuw News.
Архитектурная композиция выполнена в виде трех колонн. Ковровые узоры пяти регионов передают идею единства туркменских племен, а барельефы на колоннах отражают ключевые этапы национальной истории — от древних времен до настоящих дней.
Российский лидер прибыл в Туркмению в пятницу, 12 декабря, для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета республики. Официальный визит Путина в Туркмению продлится два дня.
В ходе работы форума президент России также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру