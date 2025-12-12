Путин прилетел с визитом в Туркмению
Президент России Владимир Путин приехал в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Его визит продлится два дня.
В ходе работы форума Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.
Туркмения впервые была признана нейтральной на международном уровне в 1997 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
До этого, в мае, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приезжал в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении.
Последний раз Владимир Путин прилетал в Туркмению в 2024 году для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».
