Политика⁠,
0

Путин прилетел с визитом в Туркмению

Президент России Владимир Путин приехал в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Его визит продлится два дня.

В ходе работы форума Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Туркмения впервые была признана нейтральной на международном уровне в 1997 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Путин обсудил с президентом Туркмении вопросы стратегического партнерства
Политика
Владимир Путин с Сердаром Бердымухамедовым

До этого, в мае, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приезжал в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении.

Последний раз Владимир Путин прилетал в Туркмению в 2024 году для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Анастасия Совкова
Туркменистан Владимир Путин визит Туркмения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
