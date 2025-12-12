Четыре российских аэропорта закрыли для полетов

Аэропорты Махачкалы, Магаса, Владикавказа и Грозного приостановили полеты

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Аэропорты Махачкалы, Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры в воздушной гавани Махачкалы ввели в 12:13 мск, через полчаса полеты ограничили в остальных трех аэропортах.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 12:41 мск объявил в аэропорту Владикавказа план «Ковер».

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

