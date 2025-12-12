Четыре российских аэропорта закрыли для полетов
Аэропорты Махачкалы, Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры в воздушной гавани Махачкалы ввели в 12:13 мск, через полчаса полеты ограничили в остальных трех аэропортах.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 12:41 мск объявил в аэропорту Владикавказа план «Ковер».
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
