 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Четыре российских аэропорта закрыли для полетов

Аэропорты Махачкалы, Магаса, Владикавказа и Грозного приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Аэропорты Махачкалы, Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры в воздушной гавани Махачкалы ввели в 12:13 мск, через полчаса полеты ограничили в остальных трех аэропортах.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в 12:41 мск объявил в аэропорту Владикавказа план «Ковер».

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Плугина Ирина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 13:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 13:00
Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита» Спорт, 13:13
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе Политика, 13:13
Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины Политика, 13:11
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю Политика, 13:10
Четыре российских аэропорта закрыли для полетов Политика, 13:09
Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу Политика, 13:06
В Красноярске прошла Всероссийская конференция в области финпросвещения Пресс-релиз, 12:50
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь Общество, 12:43
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира Политика, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий» Политика, 12:39