Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников
Российские военные сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Число беспилотников, которые были сбиты на подлете к Москве, достигло восьми.
