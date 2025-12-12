Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число беспилотников, которые были сбиты на подлете к Москве, достигло восьми.