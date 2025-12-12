Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пенсию за январь досрочно выплатят тем получателям, даты выплаты которым приходятся на период с 1 по 12 января, а пенсия приходит на пластиковую карту. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты», — заявил министр.

Котяков уточнил, что перечисления поступят сразу за весь период новогодних каникул. Для граждан, получающих пенсию через Почту России, график выплаты в январе останется без изменений.

Средний размер пенсий в России в октябре 2025 года достиг 23,53 тыс. руб., что на 11,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

В 2026 году в России запланирована индексация всех видов пенсионных выплат. Страховые пенсии для почти 38 млн получателей вырастут с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 6,8%. С 1 октября будет проведена индексация военных пенсий и выплат бывшим сотрудникам силовых ведомств.