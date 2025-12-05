 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Союзе пенсионеров раскритиковали идею поднять пенсии россиян

Союз пенсионеров: идея повысить пенсии до 50 тыс. руб. почти невыполнима
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Идея повысить минимальную страховую пенсию по старости в России до 50 тыс. руб. практически невыполнима, а ее главный минус в том, что она может обмануть ожидания миллионов пенсионеров. Об этом Life.ru заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Предложение о таком резком повышении выдвинули депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. По их мнению, это обеспечит достойный уровень жизни и поддержит активность пожилых людей.

Рязанский, комментируя инициативу, обратил внимание на цифры. На сегодня средний размер пенсии в стране составляет около 25 тыс. руб. Предложение увеличить минимальную пенсию вдвое потребует и повышения средней пенсии как минимум до 65 тыс. руб. Для этого понадобится резко увеличить бюджет Пенсионного фонда, который сейчас равен 11–12 трлн руб.

«Я реалист и считаю, что это просто неосуществимо и не надо вводить в заблуждение многомиллионную армию пенсионеров, не надо обнадеживать и расстраивать — вот главный минус идеи, — пояснил Рязанский. — На сегодняшний день таких средств у государства нет. Если бы это случилось, то назвать это можно было бы экономическим чудом, а я чудес в экономике давно не видел. Это невероятные расходы, которые не предусмотрены ни одним бюджетом».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Пенсия пенсионеры госбюджет Пенсионный фонд
Материалы по теме
Средний размер пенсии в России за год вырос на 11,7%
Общество
В Госдуму внесут инициативу о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
Общество
На «Госуслугах» появилась возможность оформить свидетельство пенсионера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели Политика, 18:58
«Билайн» запустил защищенный мессенджер eXpress для бизнеса Отрасли, 18:57
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 18:51
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 18:47
Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции Технологии и медиа, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео Политика, 18:39
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне ruAAA Пресс-релиз, 18:36
Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины Политика, 18:36
Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита Политика, 18:35
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft Технологии и медиа, 18:33
Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м Политика, 18:32
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной Политика, 18:28