В Союзе пенсионеров раскритиковали идею поднять пенсии россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК

Идея повысить минимальную страховую пенсию по старости в России до 50 тыс. руб. практически невыполнима, а ее главный минус в том, что она может обмануть ожидания миллионов пенсионеров. Об этом Life.ru заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Предложение о таком резком повышении выдвинули депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. По их мнению, это обеспечит достойный уровень жизни и поддержит активность пожилых людей.

Рязанский, комментируя инициативу, обратил внимание на цифры. На сегодня средний размер пенсии в стране составляет около 25 тыс. руб. Предложение увеличить минимальную пенсию вдвое потребует и повышения средней пенсии как минимум до 65 тыс. руб. Для этого понадобится резко увеличить бюджет Пенсионного фонда, который сейчас равен 11–12 трлн руб.

«Я реалист и считаю, что это просто неосуществимо и не надо вводить в заблуждение многомиллионную армию пенсионеров, не надо обнадеживать и расстраивать — вот главный минус идеи, — пояснил Рязанский. — На сегодняшний день таких средств у государства нет. Если бы это случилось, то назвать это можно было бы экономическим чудом, а я чудес в экономике давно не видел. Это невероятные расходы, которые не предусмотрены ни одним бюджетом».