Росстат: средний размер пенсии в России за год вырос на 11,7%

Средний размер пенсии в России за год вырос на 11,7%

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Средний размер пенсий в России в октябре 2025 года составил 23,5 тыс. руб., увеличившись на 11,7% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился ТАСС.

«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — говорится в сообщении.

В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий. Страховые пенсии для почти 38 млн человек вырастут с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур.