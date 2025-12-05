Средний размер пенсии в России за год вырос на 11,7%
Средний размер пенсий в России в октябре 2025 года составил 23,5 тыс. руб., увеличившись на 11,7% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился ТАСС.
«В октябре 2025 г. средний размер назначенных пенсий составил 23 530 рублей и по сравнению с октябрем 2024 г. увеличился на 11,7%», — говорится в сообщении.
В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий. Страховые пенсии для почти 38 млн человек вырастут с 1 января на 7,6%. Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили