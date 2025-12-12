Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно»
Организация Объединенных Наций (ООН) достойно выполняет свою миссию и зачастую выступает единственным механизмом для баланса международных интересов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в Ашхабаде на пленарном заседании форума, посвященного Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета, передает пресс-служба Кремля.
«Созданная 80 лет назад, она [ООН] и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — сказал Путин, выступая на форуме.
Тема пленарного заседания форума — «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».
Международный день нейтралитета Туркмении — национальный праздник, связанный с провозглашением статуса 12 декабря 1995 года постоянного нейтралитета страны, единогласно признанный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава государства прибыл в Туркмению с официальным визитом в пятницу, 12 декабря. В ходе работы форума Путин также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств. Визит президента в Туркмению продлится два дня.
Ранее в этот же день российский лидер возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.
