ВТБ предупредил о мошеннических схемах с электронными дневниками

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России зафиксировали рост числа случаев мошенничества с электронными дневниками, жертвами которых становятся школьники и их родители. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

В рамках этой схемы мошенники представляются учителями и звонят школьникам или их родителям с просьбой «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. После этого они пытаются узнать у своих жертв код из СМС и пуш-уведомлений для входа на «Госуслуги» или в мобильное приложение банка.

Злоумышленники также звонят от имени школьных медсестер и сообщают о необходимости пройти срочный медосмотр для допуска к занятиям. Для медосмотра они предлагают жертвам пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.

«Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая «легкий заработок», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Он призвал родителей не только устанавливать на телефон защитные технологии, но и объяснить детям алгоритм действий в случае звонка мошенников. В частности, им стоит посоветовать прекратить подозрительный разговор, сообщить о нем родителям или уточнить информацию у классного руководителя.

