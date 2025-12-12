ВТБ предупредил о мошеннических схемах с электронными дневниками
В России зафиксировали рост числа случаев мошенничества с электронными дневниками, жертвами которых становятся школьники и их родители. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.
В рамках этой схемы мошенники представляются учителями и звонят школьникам или их родителям с просьбой «обновить» или «перевыпустить» электронный дневник. После этого они пытаются узнать у своих жертв код из СМС и пуш-уведомлений для входа на «Госуслуги» или в мобильное приложение банка.
Злоумышленники также звонят от имени школьных медсестер и сообщают о необходимости пройти срочный медосмотр для допуска к занятиям. Для медосмотра они предлагают жертвам пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке.
«Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая «легкий заработок», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.
Он призвал родителей не только устанавливать на телефон защитные технологии, но и объяснить детям алгоритм действий в случае звонка мошенников. В частности, им стоит посоветовать прекратить подозрительный разговор, сообщить о нем родителям или уточнить информацию у классного руководителя.
