Трамп заявил, что Россия и Китай хотят ядерного разоружения

США обсуждали ядерное разоружение с Россией и Китаем, все три стороны заинтересованы в этом. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, трансляцию вел Белый дом.

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация <...> Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия», — сказал американский лидер.

Один из журналистов отметил, что Россия ранее заявила, что не будет заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это то, что они говорят вам. То, что они говорят вам, отличается от того, что они говорят мне», — ответил Трамп.

В сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ДСНВ еще минимум год после того, как его срок истечет в феврале 2026 года. Трамп назвал это «хорошей идеей».

В среду, 10 декабря, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал, что российская сторона ожидает от США ответа по предложениям президента Путина по ДСНВ, срок соглашений истекает через 100 дней. Он выразил надежду, что эти предложения позволят остановить «разрушительное движение».