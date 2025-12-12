 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили»

Трамп: мы «кое-что выбросили» из мирного плана
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту. Такое заявление он сделал журналистам, трансляцию вел Белый дом.

«Мы выкинули кое-что [из мирного плана]. Есть четыре или пять разных частей», — сказал американской президент.

Он отметил, что разработать мирное соглашение непросто, так как приходится «разрезать землю особым образом». Трамп сравнил этот процесс со «сложной сделкой с недвижимостью».

Трамп пообещал Украине помощь с гарантиями безопасности
Политика

Президент США подчеркнул, что заключение мирного соглашение остановит «тысячные убийства». Он заявил, что Соединенные штаты хотят «спасти много жизней». Трамп также отметил, что страна «не участвует в войне», вместо этого США вовлечены в переговоры по окончанию конфликта.

Кроме того, американский президент заявил, что США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, при условии, что будет хороший шанс заключить мирную сделку. По данным Axios, встреча пройдет в Париже в ней примут участие США, Украина, Франция, Германия и Великобритания.

Как рассказал источник издания, на встрече обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы. The Telegraph ранее писала, что украинские переговорщики высказали позицию, что Киев может пойти на отказ от территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Публично власти Украины не раз исключали возможность территориальных уступок.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп мирный план Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
