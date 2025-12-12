 Перейти к основному контенту
Еще четыре российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Ярославля (Туношна) временно ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 04:05.

Представитель Росавиации отметил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты
Политика

В ночь на 12 декабря прием и выпуск судов приостановили аэропорты Калуги, Сочи и Волгограда. Глава Сочи Андрей Прошунин также объявил об угрозе опасности атаки беспилотников, ее отменили через 17 минут. Ограничения в воздушной гавани города также сняли спустя два часа.

Последний раз в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Ярославля приостановили полеты в ночь на 11 декабря. Тогда ограничения в Ярославле продлились почти 8 часов, а во Владикавказе, Грозном и Магасе — семь часов.

