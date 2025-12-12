В аэропорту Калуги временно ограничили полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в 0:24 мск.

Представитель Росавиации подчеркнул, что введенные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Последний раз полеты в аэропорту Калуги приостановили утром 11 декабря. Их ввели через 10 минут после снятия предыдущих ограничений, которые продлились около 26 часов — с утра 10 декабря до утра 11 декабря.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в ночь на 11 декабря над регионов сбили 40 дронов. В течение утра, дня и вечера 10 декабря Шапша также сообщал о перехвате беспилотников над областью.