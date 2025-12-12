Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты

В аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений представитель Росавиации сообщил в 01:24 мск. Он добавил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее, в 1:43 мск, полеты приостановил аэропорт Волгограда.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в телеграм-канале, что в 01:34 мск в городе объявили угрозу опасности атаки беспилотников.

Ограничения этой ночью действуют уже в трех воздушных гаванях. Ранее аналогичные меры ввели в Калуге.

Последний раз в аэропорту Сочи приостановили полеты вечером 7 декабря, мера действовала менее часа. Тогда же в городе на несколько минут объявили угрозу атаки дронов.