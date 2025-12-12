 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений представитель Росавиации сообщил в 01:24 мск. Он добавил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее, в 1:43 мск, полеты приостановил аэропорт Волгограда.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в телеграм-канале, что в 01:34 мск в городе объявили угрозу опасности атаки беспилотников. 

В аэропорту Калуги временно ограничили полеты
Политика

Ограничения этой ночью действуют уже в трех воздушных гаванях. Ранее аналогичные меры ввели в Калуге. 

Последний раз в аэропорту Сочи приостановили полеты вечером 7 декабря, мера действовала менее часа. Тогда же в городе на несколько минут объявили угрозу атаки дронов. 

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты Сочи ограничения Росавиация Волгоград
Материалы по теме
В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов
Политика
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
Общество
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 02:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 02:10
Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию Политика, 02:15
Перевозчик перенес повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи Общество, 02:02
Путин прилетел с визитом в Туркмению Политика, 01:58
Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты Политика, 01:42
12 россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу Спорт, 01:38
Самолет въехал в ограждение в аэропорту Лондона из-за водителя буксира Общество, 01:19
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В аэропорту Калуги временно ограничили полеты Политика, 00:43
Politico узнал об идее Киева по свободной экономической зоне в Донбассе Политика, 00:41
Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу Политика, 00:36
Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат» Общество, 00:33
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Мосбиржа хочет собирать «инвестиционные истории» клиентов. Кому это нужноПодписка на РБК, 00:01
Мосбиржа запланировала обжаловать изъятие акций СМЗ в Верховном суде Финансы, 00:01