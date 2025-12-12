Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты
В аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении ограничений представитель Росавиации сообщил в 01:24 мск. Он добавил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее, в 1:43 мск, полеты приостановил аэропорт Волгограда.
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в телеграм-канале, что в 01:34 мск в городе объявили угрозу опасности атаки беспилотников.
Ограничения этой ночью действуют уже в трех воздушных гаванях. Ранее аналогичные меры ввели в Калуге.
Последний раз в аэропорту Сочи приостановили полеты вечером 7 декабря, мера действовала менее часа. Тогда же в городе на несколько минут объявили угрозу атаки дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру