Зеленский раскрыл позицию США о необходимости прекращения огня

Зеленский: США считают, что прекращение огня невозможно без рамочных соглашений
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

США придерживаются позиции, что полное прекращение огня может быть достигнуто только после подписания рамочного соглашения, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Соединенные Штаты Америки после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полный ceasefire (прекращение огня. — РБК) может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не секрет, что россияне не пойдут на ceasefire, если нет никакого соглашения», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева об энергетическом перемирии, заявил, что Москва готовится к «миру, а не к перемирию». После августовских переговоров на Аляске президент России Владимир Путин также отметил, что для достижения «устойчивого и долгосрочного» мира «должны быть устранены все первопричины кризиса».

Шмыгаль заявил о готовности Украины к «безоговорочному прекращению огня»
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Как выяснила летом The Wall Street Journal, Путин представил США «масштабное предложение» о прекращении огня при условии территориальных уступок Киева и международного признания утраченных территорий в обмен на прекращение боевых действий.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров назвал призывы к прекращению огня «попыткой Украины выиграть время». 11 декабря Путин отметил, что наблюдает хорошую динамику в продвижении российской армии на всех направлениях. «Освобождение территорий Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично», — сказал он.

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
