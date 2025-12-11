Зеленский увидел возможность аналога «плана Маршалла» для Украины от США

Владимир Зеленский (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Киев и Вашингтон подпишут соглашения по экономике и восстановлению, а также о гарантиях безопасности, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».

«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал Зеленский.

«План Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная Джорджем Маршаллом в 1947 году. В рамках проекта 16 европейским государствам, разрушенным в ходе войны, предоставили поддержку на $13,3 млрд (около $150 млрд по современному курсу).

Ранее Киев передал Вашингтону украинский мирный план по урегулированию конфликта.

Материал дополняется