Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский увидел возможность аналога «плана Маршалла» для Украины от США

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Киев и Вашингтон подпишут соглашения по экономике и восстановлению, а также о гарантиях безопасности, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».

«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал Зеленский. 

Конгресс США рассмотрит выделение Украине $800 млн на военную помощь
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

«План Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная Джорджем Маршаллом в 1947 году. В рамках проекта 16 европейским государствам, разрушенным в ходе войны, предоставили поддержку на $13,3 млрд (около $150 млрд по современному курсу).

Ранее Киев передал Вашингтону украинский мирный план по урегулированию конфликта. 

Материал дополняется

Александра Озерова
Владимир Зеленский США Украина план Маршалла соглашения восстановление гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
