Зеленский увидел возможность аналога «плана Маршалла» для Украины от США
Киев и Вашингтон подпишут соглашения по экономике и восстановлению, а также о гарантиях безопасности, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».
«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал Зеленский.
«План Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная Джорджем Маршаллом в 1947 году. В рамках проекта 16 европейским государствам, разрушенным в ходе войны, предоставили поддержку на $13,3 млрд (около $150 млрд по современному курсу).
Ранее Киев передал Вашингтону украинский мирный план по урегулированию конфликта.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру