Коломойский заявил о пистолете из посольства для покушения на Миндича
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в суде, что покушение на соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича пытался совершить человек, получивший оружие в украинском посольстве, передает «Страна».
«Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу», — пояснил предприниматель.
По его словам, киллер пытался получить информацию под видом журналиста.
«Один из «фрилансеров» три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала — это было где-то 14–15 ноября. Она его потом опознала», — заявил бизнесмен в суде.
Накануне Коломойский рассказал, что на Миндича пытались совершить покушение в Израиле. Оно не состоялось, так как исполнители перепутали дом. Нападавших арестовали, уточнил бизнесмен.
Источник в окружении Миндича не подтвердил и не опроверг «Стране» эту информацию, при этом, отмечает издание, в полиции Израиля эти сведения отрицали.
Официально израильские власти не сообщали о попытке покушения на Миндича.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось не менее 70 обысков. Миндич является фигурантом дела. По данным «Украинской правды», он уехал в Израиль за несколько часов до обысков в его киевской квартире.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру