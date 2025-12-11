Коломойский заявил о пистолете из посольства для покушения на Миндича

Коломойский: пистолет для покушения на Миндича был получен в посольстве Украины

Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в суде, что покушение на соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича пытался совершить человек, получивший оружие в украинском посольстве, передает «Страна».

«Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу», — пояснил предприниматель.

По его словам, киллер пытался получить информацию под видом журналиста.

«Один из «фрилансеров» три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала — это было где-то 14–15 ноября. Она его потом опознала», — заявил бизнесмен в суде.

Накануне Коломойский рассказал, что на Миндича пытались совершить покушение в Израиле. Оно не состоялось, так как исполнители перепутали дом. Нападавших арестовали, уточнил бизнесмен.

Источник в окружении Миндича не подтвердил и не опроверг «Стране» эту информацию, при этом, отмечает издание, в полиции Израиля эти сведения отрицали.

Официально израильские власти не сообщали о попытке покушения на Миндича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось не менее 70 обысков. Миндич является фигурантом дела. По данным «Украинской правды», он уехал в Израиль за несколько часов до обысков в его киевской квартире.