 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Коломойский заявил о пистолете из посольства для покушения на Миндича

Коломойский: пистолет для покушения на Миндича был получен в посольстве Украины
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в суде, что покушение на соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича пытался совершить человек, получивший оружие в украинском посольстве, передает «Страна».

«Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу», — пояснил предприниматель.

По его словам, киллер пытался получить информацию под видом журналиста.

«Один из «фрилансеров» три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала — это было где-то 14–15 ноября. Она его потом опознала», — заявил бизнесмен в суде.

Накануне Коломойский рассказал, что на Миндича пытались совершить покушение в Израиле. Оно не состоялось, так как исполнители перепутали дом. Нападавших арестовали, уточнил бизнесмен.

Источник в окружении Миндича не подтвердил и не опроверг «Стране» эту информацию, при этом, отмечает издание, в полиции Израиля эти сведения отрицали.

Официально израильские власти не сообщали о попытке покушения на Миндича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой состоялось не менее 70 обысков. Миндич является фигурантом дела. По данным «Украинской правды», он уехал в Израиль за несколько часов до обысков в его киевской квартире.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Игорь Коломойский коррупция Тимур Миндич покушение
Материалы по теме
Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле
Политика
Директор НАБУ заявил, что число подозреваемых по делу Миндича будет расти
Политика
К каким перестановкам в украинской власти может привести дело Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:29
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04