МВД выявило почти тысячу случаев незаконного оборота персональных данных

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За десять месяцев 2025 года МВД России зарегистрировало 923 преступления, связанных с незаконным использованием, сбором и передачей персональных данных (ст. 272.1 Уголовного кодекса).

Об этом на конференции «Антифрод Россия» 11 декабря сообщила замначальника отдела организации расследований дистанционных хищений Следственного департамента МВД России Анастасия Понкратова, передает корреспондент РБК.

«Сравнить данные по этому году нам пока не с чем, так как статья новая», — отметила она.

Статья 272.1 Уголовного кодекса вступила в силу в декабре 2024 года. Она предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные, включая их неправомерное использование, передачу, сбор или хранение, а также за создание ресурсов для их распространения. Наказание по этой статье может варьироваться. Возможные санкции включают штрафы, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, а также лишение свободы на срок до восьми лет в наиболее серьезных случаях.

По словам Понкратовой, работа по противодействию утечкам данных дает результаты. Если в прошлом году было зафиксировано 710 млн утечек по 135 фактам, то в текущем — около 50 млн утечек по 103 фактам.

Кроме того, в 2025 году цифровые криминалисты из МВД отработали методику блокировки каналов управления вредоносным ПО для предотвращения попадания вируса на устройства.

Также выросло количество направленных в суд уголовных дел, связанных с деятельностью преступных сообществ, добавила Понкратова.

В числе недавних успешных операций ведомства она назвала задержание разработчиков вредоносного ПО NFCGate.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью виртуальных кредиток
Общество
Фото:Thomas Imo / Photothek Media Lab / Global Look Press

Это ПО использует технологию бесконтактной передачи данных (NFC) в Android-смартфонах для перехвата и передачи данных банковских карт. По сути, зараженный злоумышленниками телефон превращается в клон банковской карты жертвы. Устройство можно прикладывать к платежному терминалу, используя украденные данные карты.

По данным компании F6, за десять месяцев 2025 года с помощью приложений на основе NFCGate было похищено у клиентов российских банков более 1,5 млрд руб.

