Путин и Эрдоган запланировали личную встречу в Ашхабаде

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запланировали встречу на полях форума в Ашхабаде 12 декабря, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, говорится на сайте Кремля.

Трамп заявил, что страны НАТО просят его помочь в переговорах с Эрдоганом
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Несколькими днями ранее, 5 декабря, посол США в Турции Том Баррак сообщил, что Турция собирается отказаться от российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы вместо них начать закупать американские истребители F-35.

В июне Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом наличие у Анкары российских ЗРК С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт».

В конце ноября Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом, назвав Стамбул возможной площадкой для таких контактов.

